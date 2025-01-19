19.01.2025 (12:30)

В войсках ВВО завершается приведение новобранцев к Военной Присяге

В войсках Восточного военного округа (ВВО) к Военной присяге приведены военнослужащие общевойсковых объединений и воинских частей армейского корпуса, призванные в рамках осеннего призыва 2024 года.

В торжественной обстановке новобранцы произнесли клятву на верность Отечеству и поклялись достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй Российской Федерации.

В мероприятиях приняли участие представители командования соединений и воинских частей, ветеранских и общественных организаций.

В дальнейшем военнослужащие встанут в строй своих штатных подразделений и продолжат осваивать свои воинские специальности.

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