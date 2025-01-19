Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.01.2025 (12:30)

В войсках ВВО завершается приведение новобранцев к Военной Присяге

В войсках Восточного военного округа (ВВО) к Военной присяге приведены военнослужащие общевойсковых объединений и воинских частей армейского корпуса, призванные в рамках осеннего призыва 2024 года.

В торжественной обстановке новобранцы произнесли клятву на верность Отечеству и поклялись достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй Российской Федерации.

В мероприятиях приняли участие представители командования соединений и воинских частей, ветеранских и общественных организаций.

В дальнейшем военнослужащие встанут в строй своих штатных подразделений и продолжат осваивать свои воинские специальности.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Присяга
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false