19.01.2025 (11:30)

Автомобили УАЗ для нужд военнослужащих – участников СВО подготовили в Забайкалье

Два автомобиля УАЗ для военнослужащих – участников специальной военной операции (СВО) подготовили рабочие коллектива предприятия «Родина» и представители администрации Орловского городского поселения Агинского округа Забайкальского края.

В автомобили погрузили дополнительный груз: теплые вещи, продукты питания, предметы личной гигиены, маскировочные сети, продовольствие и многое другое. Кроме того местные мастерицы изготовили стельки из шерсти и сшили теплые жилеты для воинов, дети отправили бойцам новогодние поздравления.

Отмечается, что УАЗ повышенной проходимости подготовили для отправки по просьбе одного из военнослужащих группировки войск Восток, подразделение которого сейчас выполняет боевые задачи на одном из участков Южно-Донецкого направления.

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