19.01.2025 (10:00)
На Сахалине новую партию спецтехники передали командованию армейского корпуса ВВО для бойцов находящихся в зоне СВО
На Сахалине новую партию спецтехники передали командованию армейского корпуса для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
В этот раз неравнодушные жители, предприниматели и администрация Сахалинской области передали подавители дронов, и другое оборудование.
С Сахалинской области для военнослужащих отправляют на передовую дизельные генераторы, новейшие беспилотники и системы для подавления вражеских дронов, а также внедорожники, мини-экскаваторы и другую технику, и снаряжение.
Бойцы также дают обратную связь, всегда передают слова благодарности, за работу и поддержку крепкого тыла.
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