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19.01.2025 (10:00)

На Сахалине новую партию спецтехники передали командованию армейского корпуса ВВО для бойцов находящихся в зоне СВО

На Сахалине новую партию спецтехники передали командованию армейского корпуса для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В этот раз неравнодушные жители, предприниматели и администрация Сахалинской области передали подавители дронов, и другое оборудование.

С Сахалинской области для военнослужащих отправляют на передовую дизельные генераторы, новейшие беспилотники и системы для подавления вражеских дронов, а также внедорожники, мини-экскаваторы и другую технику, и снаряжение.

Бойцы также дают обратную связь, всегда передают слова благодарности, за работу и поддержку крепкого тыла.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Добро-Информ
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