19.01.2025 (10:30)
Юнармейцы Приморского края приняли участие в акции "Посылка солдату"
Юнармейцы из Приморского края приняли участие в акции «Письмо и посылка солдату».
В письмах ребята выразили слова поддержки военнослужащим Восточного военного округа - участникам специальной военной операции, пожелали им храбрости, силы духа и скорейшего возвращения домой с Победой.
Также в партию посылок вошли теплая одежда и продукты долгого хранения. В ближайшее время одежда, продукты и письма будут доставлены военнослужащим ВВО в зону проведения специальной военной операции.
В акции приняли участие молодое пополнение отряда при поддержке старших товарищей.
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