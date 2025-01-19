19.01.2025 (10:30)

Юнармейцы Приморского края приняли участие в акции "Посылка солдату"

Юнармейцы из Приморского края приняли участие в акции «Письмо и посылка солдату».

В письмах ребята выразили слова поддержки военнослужащим Восточного военного округа - участникам специальной военной операции, пожелали им храбрости, силы духа и скорейшего возвращения домой с Победой.

Также в партию посылок вошли теплая одежда и продукты долгого хранения. В ближайшее время одежда, продукты и письма будут доставлены военнослужащим ВВО в зону проведения специальной военной операции.

В акции приняли участие молодое пополнение отряда при поддержке старших товарищей.

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