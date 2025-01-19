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19.01.2025 (02:40)

В Главном храме ВС РФ начались торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Крещения Господня

Фото Видео

В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке начались торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Святого Богоявления - Крещения Господа бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Крещенский молебен возглавил ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков, сослужили ему клирики Собора и военное духовенство.

После Богослужения у Южных ворот храма состоялось освящение купелей (Иордани).

В праздничных мероприятиях принимают участие военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы и Подмосковья.

Каждый желающий сможет окунуться в освященную купель, количество которых такое, что одновременно могут погрузиться 14 человек. Возле купелей оборудованы специальные палатки, в которых окунающиеся могут переодеться и согреться, а также выпить горячий чай. Купели будут открыты до 24.00 19 января.

Также в честь Крещения, одного из 12-ти главных христианских праздников, в 09:00 в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации состоится праздничная Божественная Литургия, которую возглавит епископ Павлово –Посадский Силуан (Вьюров), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. По окончании литургии им будет совершено Великое освящение воды. Набрать освященную воду может каждый желающий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Религия , Главный храм ВС РФ
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