19.01.2025 (01:00)

Морпехи бригады Тихоокеанского флота в составе группировки войск «Север» приняли участие в праздничном богослужении на одной из оборонительной позиции Курской области и совершили омовения в Крещенской купели

Морпехи бригады Тихоокеанского флота, выполняющие боевые задачи в Курском приграничье, в составе группировки войск «Север» отметили Крещенский Сочельник, совершили омовение в Крещенской купели, которую бойцы самостоятельно оборудовали на одной из позиций.

После проведения праздничного богослужения, военные священники освятили воду в Крещенской купели и поздравили всех с праздником Крещения Господня. Затем в Крещенскую купель смогли окунуться все желающие военнослужащие.

По завершении праздничных мероприятий, морпехи вернулись в подразделения, где продолжили выполнение поставленных задач.

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