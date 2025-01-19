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19.01.2025 (01:00)

Морпехи бригады Тихоокеанского флота в составе группировки войск «Север» приняли участие в праздничном богослужении на одной из оборонительной позиции Курской области и совершили омовения в Крещенской купели

Морпехи бригады Тихоокеанского флота, выполняющие боевые задачи в Курском приграничье, в составе группировки войск «Север» отметили Крещенский Сочельник, совершили омовение в Крещенской купели, которую бойцы самостоятельно оборудовали на одной из позиций.

После проведения праздничного богослужения, военные священники освятили воду в Крещенской купели и поздравили всех с праздником Крещения Господня. Затем в Крещенскую купель смогли окунуться все желающие военнослужащие.

По завершении праздничных мероприятий, морпехи вернулись в подразделения, где продолжили выполнение поставленных задач.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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