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18.01.2025 (22:15)

В Балтийске почтили память морских пехотинцев

Сегодня в соединении морской пехоты Балтийского флота г. Балтийск прошли памятные мероприятия, посвященные военнослужащим соединения морской пехоты, отдавшим свои жизни при выполнении воинского долга на Северном Кавказе, в Сирии и в зоне проведения специальной военной операции.

Мероприятия Дня памяти, установленного в соответствии с постановлением Военного Совета Балтийского флота, начались с возложения цветов к могилам Героя России гвардии майора Евгения Колесникова и кавалера ордена Мужества гвардии майора Олега Силькунова. 

На плацу части состоялся митинг, в котором приняли участие заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Вячеслав Родионов, представители Правительства Калининградской области, администрации г. Балтийска, личный состав и ветераны соединения, родные и близкие погибших военнослужащих.

В завершение митинга настоятель Храма Святого Александра Невского отец Константин отслужил панихиду по погибшим воинам, а представители командования флота, родственники, офицеры и ветераны возложили венки и цветы к мемориалу.

Памятное мероприятие завершилось прохождением подразделений морских пехотинцев торжественным маршем. 

При выполнении боевых задач на Северном Кавказе, в Сирии, в зоне проведения специальной военной операции на Украине, других локальных войнах и вооруженных конфликтах около полутора тыс. морских пехотинцев за проявленные в боях мужество и отвагу были награждены орденами и медалями. Шестерым гвардейцам присвоено звание Героев России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот
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