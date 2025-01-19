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19.01.2025 (00:00)

Военнослужащие общевойсковой армии группировки войск "Запад" окунулись в прорубь в день празднования Крещения Господня

Крещенские купания проходят в зоне проведения СВО с соблюдением всех мер безопасности, а там, где нет возможности в принципе сделать купели, верующие военнослужащие окунаются в освященные воды.

Для одних праздник Крещения Господня - это дань традициям и испытание своего тела и духа. Для других - внутреннее душевное успокоение.

Перед праздничным купанием помощник командующего общевойсковой армии по работе с верующими отец Андрей освятил купель и благословил всех присутствующих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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