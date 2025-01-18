18.01.2025 (17:30)

Командование Ленинградского военного округа возложило венки и цветы в День прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге

В День прорыва блокады Ленинграда командование Ленинградского военного округа приняло участие в торжественно-траурной процессии на Площади Победы. В шествии прошли не только офицеры, но и ветераны, жители блокадного города и администрация Санкт-Петербурга, а также полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Временно исполняющий обязанности начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко отдал дань памяти погибшим в 900 дней блокады города. Возложение венков и цветов стартовало после минуты молчания, 60 секунд которой раздались звуком-символом Ленинградского метронома. Венок от военнослужащих военного округа к подножию монумента возложили бойцы почётного караула. Венок от имени Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина возложил полномочный представитель в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Также в торжественно-траурном возложении приняли участие представители других силовых ведомств, государственных служб, общественных организаций, духовенства и другие гости мероприятия. Безопасность участников, вместе с МВД, обеспечивали сотрудники Военной полиции.



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