19.01.2025 (05:15)

Российские десантники приняли участие в Крещенской службе в Херсонской области

Российские десантники из состава группировки войск «Днепр» приняли участие в праздничном богослужении в одной из часовен Херсонской области и совершили омовения в Крещенской купели.

После проведения праздничного богослужения, военные священники освятили воду в Крещенской купели вблизи часовни и поздравили всех с праздником Крещения Господня. Затем в Крещенскую купель смогли окунуться все желающие военнослужащие «крылатой пехоты», как православные, так и исповедующие другие религии.

Как отметили сами десантники, что главное отличие от праздничных Крещенских мероприятий, проводимых у них на Родине, заключается в том, что они проходят хоть и в тыловом районе, но вблизи передовой, что накладывает свой отпечаток на их проведение, касаемо организации безопасности. Также непривычно теплая для них погода (до +3), так как, в это же время, дома стоят крепкие морозы.

По завершении праздничных мероприятий, десантники вернулись в подразделения в зоне проведения СВО, где приступили к выполнению поставленных задач.

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