19.01.2025 (09:00)

Вокально-инструментальный ансамбль дал концерт для военнослужащих мотострелкового полка

Коллектив вокально-инструментального ансамбля дал концерт для военнослужащих мотострелкового полка Южной группировки войск, находящихся на отдыхе после выполнения боевых задач. Концерт состоялся в одном из тыловых районов СВО.

На импровизированной сцене коллектив ансамбля исполнил несколько музыкальных и песенных номеров. В исполнении артистов прозвучали известные музыкальные композиции и патриотические песни, ставшие культовыми и прошедшие через всю зону специальной военной операции. Основой концертной программы стали композиции, посвященные военной тематике чередующиеся танцевальными номерами.

«Желание приехать было большое не только у меня лично, у всего коллектива. Собирались давно морально поддержать ребят, боевой дух. Для нас это очень важно, так как зная, что, как говорится в одном из фильмов – «песня нам строить и жить помогает», вот, и давно хотели приехать и поддержать наших ребят. Хочу пожелать, чтобы не падали духом. Мы идем к победе, победа будет однозначно за нами. Всем крепкого здоровья.», - рассказал вокалист ансамбля Дмитрий.

По завершении выступления военнослужащие поблагодарили коллектив дружными аплодисментами.

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