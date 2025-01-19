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19.01.2025 (08:30)

Расчеты ударных БпЛА Южной группировки уничтожают технику и личный состав ВСУ на территории ДНР

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск в круглосуточном режиме продолжают наносить удары по личному составу и технике украинских националистов на территории Донецкой Народной Республики. Так, на Кураховском направлении СВО на одном из опорных пунктов был обнаружен и уничтожен блиндаж с украинскими военнослужащими, пытавшимися укрыться от российского дрона на своих позициях. А на Северском направлении в ночное время был успешно уничтожен автомобиль ВСУ, доставивший личный состав для ротации на позициях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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