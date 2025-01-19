19.01.2025 (08:00)

Артиллеристы группировки войск «Днепр» выполнили залистование противника агитлистовками на правом берегу Днепра в Херсонской области

Военнослужащие артиллерийского полка группировки войск «Днепр», с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» выполнили стрельбу 122-мм агитационными снарядами над позициями ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Артиллеристами были подготовлены специальные снаряды, в которых вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества, загружены рулоны с агитационными листовками.

От обычных снарядов, специальный снаряд отличается тем что имеет красный цвет, а взрыватель имеет таймер срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности расположения цели.

Каждый снаряд содержит в себе более 1000 листовок формата А5 с призывом к военнослужащим ВСУ добровольно сложить оружие и тем самым сохранить себе жизнь и здоровье, предотвратить бессмысленное кровопролитие в дальнейших боях.

«Памятка, инструкция не только для военных, но и для мирных жителей. Как сдаться в плен, как вести себя при боевых действиях, чтобы могли выжить. Противнику гарантируется жизнь, полная медицинская помощь, связь с семьёй» - рассказал наводчик БМ-21 «Град» с позывным «Симкич».

Использование специальных агитационных снарядов для стрельбы из РСЗО «Град» позволяет нанести огромный морально-психологический удар по военнослужащим ВСУ, находящимся на боевых позициях, а также помочь мирным жителям, находящимся в оккупации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице