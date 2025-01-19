Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.01.2025 (07:30)

Штурмовые подразделения ВДВ группировки войск «Днепр» отрабатывают штурм опорного пункта ВСУ после форсирования водной преграды

Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» продолжают совершенствовать свою боевую выучку на полигонах в Херсонской области.

В ходе отработки практических действий военнослужащие, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения, ежедневно в составе передовых групп закрепляют навыки в армейской тактической стрельбе, тактической медицине, штурму и зачистке позиций противника после высадки на необорудованное побережье реки.

Тренировки максимально приближены к реальной боевой работе, каждый воин "крылатой пехоты" должен знать свою задачу и свое место в боевых порядках. Военнослужащие оттачивают навыки правильного перемещения, прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление.

Высадившись с плавсредства, прикрывая друг друга, штурмовки занимают условный плацдарм и затем после подхода основных сил переходят к штурму укрепленных береговых позиций.

В ходе таких тренировок весь передовой опыт и навыки действий штурмовых отрядов, приобретенные за последние годы, передаются вновь прибывшим десантникам-добровольцам.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false