19.01.2025 (07:30)

Штурмовые подразделения ВДВ группировки войск «Днепр» отрабатывают штурм опорного пункта ВСУ после форсирования водной преграды



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовые подразделения ВДВ группировки войск «Днепр» отрабатывают штурм опорного пункта ВСУ после форсирования водной преграды

Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» продолжают совершенствовать свою боевую выучку на полигонах в Херсонской области.

В ходе отработки практических действий военнослужащие, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения, ежедневно в составе передовых групп закрепляют навыки в армейской тактической стрельбе, тактической медицине, штурму и зачистке позиций противника после высадки на необорудованное побережье реки.

Тренировки максимально приближены к реальной боевой работе, каждый воин "крылатой пехоты" должен знать свою задачу и свое место в боевых порядках. Военнослужащие оттачивают навыки правильного перемещения, прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление.

Высадившись с плавсредства, прикрывая друг друга, штурмовки занимают условный плацдарм и затем после подхода основных сил переходят к штурму укрепленных береговых позиций.

В ходе таких тренировок весь передовой опыт и навыки действий штурмовых отрядов, приобретенные за последние годы, передаются вновь прибывшим десантникам-добровольцам.

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