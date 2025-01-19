19.01.2025 (07:30)
Штурмовые подразделения ВДВ группировки войск «Днепр» отрабатывают штурм опорного пункта ВСУ после форсирования водной преграды
Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» продолжают совершенствовать свою боевую выучку на полигонах в Херсонской области.
В ходе отработки практических действий военнослужащие, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения, ежедневно в составе передовых групп закрепляют навыки в армейской тактической стрельбе, тактической медицине, штурму и зачистке позиций противника после высадки на необорудованное побережье реки.
Тренировки максимально приближены к реальной боевой работе, каждый воин "крылатой пехоты" должен знать свою задачу и свое место в боевых порядках. Военнослужащие оттачивают навыки правильного перемещения, прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление.
Высадившись с плавсредства, прикрывая друг друга, штурмовки занимают условный плацдарм и затем после подхода основных сил переходят к штурму укрепленных береговых позиций.
В ходе таких тренировок весь передовой опыт и навыки действий штурмовых отрядов, приобретенные за последние годы, передаются вновь прибывшим десантникам-добровольцам.