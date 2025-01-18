18.01.2025 (17:15)

Главком ВМФ России Адмирал Моисеев принял участие в мероприятиях Дня прорыва блокады Ленинграда

Сегодня, 18 января, Главком ВМФ России Адмирал Моисеев принял участие в торжественных мероприятиях Дня прорыва блокады Ленинграда, которые состоялись в Санкт-Петербурге.

Торжественно-траурная церемония, посвященная 82-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, прошла на площади Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда.

Цветы и венки к обелиску и скульптурной группе «Блокада» возложили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт?Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт?Петербурга, председатель правления Санкт Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, председатель совета Санкт Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, представители Главного командования ВМФ, военнослужащие Военно-Морского Флота, представители Ленинградского военного округа, Северо-Западного округа войск национальной гвардии, участники Специальной военной операции, ветераны, блокадники, члены молодежных и общественных организаций, представители религиозных организаций, юнармейцы.

"Военные моряки свято хранят в своих сердцах память тех дней. Мы помним мужество защитников Ленинграда и жителей города. Эта память напоминает нам о том, что защита рубежей нашей Родины, - главная задача. Недопущение любых угроз в адрес России - священный долг военных моряков, - от матроса до адмирала. История Ленинграда прочно связана с историей Военно-Морского Флота, с его боевой летописью. Эта история учит нас самоотверженности, мужеству и выдержке ", - отметил Главком ВМФ России Адмирал Александр Моисеев.

«18 января 1943 года весть об успехе операции «Искра», прорыве блокады, воодушевила армию, всю страну. В самые тяжёлые дни блокады ленинградцы верили - этот день наступит. Невзирая на голод и холод, бомбёжки и обстрелы они знали – победа придёт. Защитники и жители блокадного города показали пример стойкости духа, единения и самопожертвования для всех последующих поколений», - подчеркнул Александр Беглов.

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