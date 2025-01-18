18.01.2025 (21:30)
Тренировка по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника прошла в 49-й армии ЮВО
В соединении связи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае, прошла тренировка с дежурным подразделением по противодействию диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) условного противника.
Согласно замысла занятия, «ДРГ» в составе пяти человек планировала нападение на штаб воинской части с использованием беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
Для подавления БпЛА «противника» военнослужащие применили антидроновые ружья. В результате учебного боя военные связисты предотвратили условную атаку и уничтожили «диверсантов».
В ходе тренировки личный состав также отработал навыки оказания первой медицинской помощи и инженерной разведки местности на предмет самодельных взрывных устройств.
Подобные занятия с дежурными подразделениями проводятся регулярно во всех воинских частях и соединениях ЮВО. Они необходимы для поддержания постоянной боевой готовности военнослужащих дежурных подразделений.