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18.01.2025 (21:30)

Тренировка по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника прошла в 49-й армии ЮВО

В соединении связи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае, прошла тренировка с дежурным подразделением по противодействию диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) условного противника.

Согласно замысла занятия, «ДРГ» в составе пяти человек планировала нападение на штаб воинской части с использованием беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Для подавления БпЛА «противника» военнослужащие применили антидроновые ружья. В результате учебного боя военные связисты предотвратили условную атаку и уничтожили «диверсантов».

В ходе тренировки личный состав также отработал навыки оказания первой медицинской помощи и инженерной разведки местности на предмет самодельных взрывных устройств.

Подобные занятия с дежурными подразделениями проводятся регулярно во всех воинских частях и соединениях ЮВО. Они необходимы для поддержания постоянной боевой готовности военнослужащих дежурных подразделений.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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