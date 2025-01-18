18.01.2025 (23:00)

На территории военной базы ЮВО в Армении начал свою работу кружок художественного творчества «Волшебный сундучок»

На территории клуба военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении, был открыт кружок художественного творчества для детей военнослужащих и гражданского персонала «Волшебный сундучок».

Под руководством Грицаенко Юлии Владимировны дети занимаются внеурочной деятельностью художественного направления. Ставя перед собой задачу всестороннего развития ребёнка, руководитель стремится раскрыть его творческий потенциал и воображение, что способствует формированию у него эстетического восприятия окружающего мира и развитию художественного мышления. Программа кружка рассчитана на детей военнослужащих и гражданского персонала военной базы ЮВО в Армении от 7 до 15 лет.

Ребята активно участвуют в конкурсах и выставках, занимая призовые места и получая грамоты. Также дети принимают активное участие в оформлении тематических зон к различным праздникам и знаменательным датам.

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