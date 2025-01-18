18.01.2025 (22:00)

Горные подразделения ЮВО состязаются на склонах Карачаево-Черкесии

На базе горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесской Республике проходит Чемпионат военного округа по горному зимнему троеборью.

Программа состязаний состоит из трех этапов: лыжной гонки по пересеченной местности, ледолазанья и гонки дозоров. Командам из трех военнослужащих предстоит преодолеть препятствия с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие, прошедшие специальную горную и горнолыжную подготовку. Чемпионат проходит по правилам дисциплины «зимнее горное троеборье» военно-прикладного спорта «военно-спортивное многоборье».

Победители и призёры в личном первенстве будут награждены подарками, медалями и грамотами. Команды, занявшие призовые места в общем зачёте, получат кубки и сувениры.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице