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18.01.2025 (22:00)

Горные подразделения ЮВО состязаются на склонах Карачаево-Черкесии

На базе горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесской Республике проходит Чемпионат военного округа по горному зимнему троеборью.

Программа состязаний состоит из трех этапов: лыжной гонки по пересеченной местности, ледолазанья и гонки дозоров. Командам из трех военнослужащих предстоит преодолеть препятствия с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие, прошедшие специальную горную и горнолыжную подготовку. Чемпионат проходит по правилам дисциплины «зимнее горное троеборье» военно-прикладного спорта «военно-спортивное многоборье».

Победители и призёры в личном первенстве будут награждены подарками, медалями и грамотами. Команды, занявшие призовые места в общем зачёте, получат кубки и сувениры.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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