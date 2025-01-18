18.01.2025 (21:00)
Военнослужащие ЮВО в Северной Осетии провели тренировку по связи
Со специалистами войск связи 58 гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Республике Северная Осетия - Алания проведена радиотренировка.
Военнослужащие выполнили нормативы по связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях, а также обеспечили пункты управления видеоконференцсвязью.
Помимо этого, военные связисты отработали действия по налаживанию радио- и радиорелейной связи, установку связи по кабельным линиям, выполнение передачи информации в условиях повышенной помеховой обстановки.
Тренировка проведена между абонентами, расположенными в местах дислокации соединений, воинских частей, а также на полигонах объединения ЮВО.
Важным пунктом тренировки стала демонстрация специалистами войск связи уровня знаний и навыков по практическому использованию современных средств связи.