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18.01.2025 (21:00)

Военнослужащие ЮВО в Северной Осетии провели тренировку по связи

Со специалистами войск связи 58 гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Республике Северная Осетия - Алания проведена радиотренировка.

Военнослужащие выполнили нормативы по связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях, а также обеспечили пункты управления видеоконференцсвязью.

Помимо этого, военные связисты отработали действия по налаживанию радио- и радиорелейной связи, установку связи по кабельным линиям, выполнение передачи информации в условиях повышенной помеховой обстановки.

Тренировка проведена между абонентами, расположенными в местах дислокации соединений, воинских частей, а также на полигонах объединения ЮВО.

Важным пунктом тренировки стала демонстрация специалистами войск связи уровня знаний и навыков по практическому использованию современных средств связи.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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