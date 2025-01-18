18.01.2025 (20:00)
В Ростовской области прошёл чемпионат 8 гвардейской общевойсковой армии ЮВО по баскетболу
В Ростовской области прошёл чемпионат среди соединений и воинских частей 8 гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по баскетболу.
По регламенту турнира соперники сыграли между собой матчи по круговой системе. Игроки команд, занявших призовые места, были награждены грамотами и сувенирами с символикой Министерства обороны Российской Федерации, также отдельные призы получили военнослужащие, ставшие лучшими в личном зачете.
В соревнованиях по баскетболу приняло участие около 60 военнослужащих и 8 команд.
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