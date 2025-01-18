18.01.2025 (18:30)

На Северном флоте состоится чемпионат Военно-Морского Флота по регби на снегу

На следующей неделе на Северном флоте в городе Мурманске на территории спорткомплекса «Долина Уюта» состоится чемпионат Военно-Морского Флота России по регби на снегу. Он посвящен памяти заслуженного спортсмена Северного флота кавалера двух орденов Мужества гвардии младшего лейтенанта Юрия Бушковского.

Это уже второй чемпионат по данному виду спорта, который проводится на Северном флоте.

В соревнованиях примут участие 9 команд из числа сборных Тихоокеанского, Балтийского и Северного флотов, учебного центра, а также военных учебных заведений Военно-Морского Флота России: Тихоокеанское высшее военно-морское училище, Балтийское высшее военно-морское училище, Черноморское высшее военно-морское училище, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

В рамках турнира для учащихся нахимовских, кадетских и общеобразовательных школ пройдёт серия мастер-классов по регби. Кроме того, состоится автограф-сессия тренера резервной сборной России по регби и команды регби-клуба ЦСКА, мастера спорта международного класса по регби Андрея Гарбузова.

Церемония открытия чемпионата Военно-Морского Флота России по регби на снегу пройдёт в субботу, 25 января в 11 часов на территории спорткомплекса «Долина Уюта» в городе Мурманске. Закрытие чемпионата и награждение победителей состоится в этот же день, после финальной игры, начало которой спланировано на 16:15.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице