18.01.2025 (15:55)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 18 января 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Кубаткин, Куриловка, Локня, Мартыновка, Меловой, Никольский, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, а также склад боеприпасов и пункт управления БПЛА.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52660 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 174 бронетранспортера, 1567 боевых бронированных машин, 1502 автомобиля, 372 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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