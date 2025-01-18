18.01.2025 (19:00)

Участник СВО провёл урок мужества для школьников Свердловской области

Военнослужащий – участник специальной военной операции (СВО) Артём Овчинников, находясь в отпуске, провёл урок мужества для учащихся одной школы города Талица Свердловской области.

Участник СВО рассказал о свой службе, о том, как устроен быть военнослужащих на передовой. Кроме того, герой напомнил ребятам о том, что такое «мужество», «отвага» и «честь». Значение этих слов молодой человек разобрал на примере подвигов ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО, в том числе сослуживцев Артёма Овчинникова. Школьники не только слушали спикера, но и активно задавали вопросы, особый интерес у ребят вызвала тема оказания дополнительной помощи военнослужащим, доходят ли грузы, которые ребята совместно с наставниками, педагогами и родителями формируют и регулярно отправляют в зону спецоперации. В завершении военнослужащий поблагодарил школьников за тёплые приём, выразил напутственные слова и пожелания.

Юнармейцы на постоянной основе принимают участие в уроках мужества. Спикерами выступают военнослужащие Центрального военного округа и других силовых ведомств. Основная цель – это патриотическое воспитание и профориентационное ориентирование молодого поколения. Подобные мероприятия проходят на базе школ, образовательных центров, Домов Юнармии и на базе военных комиссариатов.

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