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18.01.2025 (18:00)

Самарские юнармейцы приняли участие в плетении маскировочных сетей для участников СВО

Самарские юнармейцы приняли участие в плетении маскировочных сетей для военнослужащих – участников специальной военной операции.

Юнармейцы отряда «Легион» занимались изготовлением маскировочных сетей по собственной инициативе в свободное от учёбы время. Сети изготавливают непрерывно, в соответствии с сезоном года. Для многих юнармейцев — это не просто возможность помочь защитников Отечества, но и поддержать своих близких, которые выполняют боевые и специальные задачи в зоне спецоперации.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия , Добро-Информ
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