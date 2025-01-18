18.01.2025 (17:00)

Юнармейцы Омской области приняли участие в патриотической акции «Дорога к обелиску»

Участники юнармейского отряда «Патриот» города Тюкалинска Омской области приняли участие во Всероссийской акции «Дорога к обелиску».

В рамках акции юные патриоты очистили территорию Мемориала Славы героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., посвященного павшим воинам-землякам. Юнармейцы очистили от снега мемориальные плиты с именами советских героев, а также привели в порядок территорию вокруг.

Всероссийская патриотическая акция «Дорога к обелиску» призвана привлечь молодых людей к сохранению памяти о подвигах защитников Отечества, увековечиванию имён погибших на воинских мемориалах, изучению исторического наследия страны.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице