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18.01.2025 (17:00)

Юнармейцы Омской области приняли участие в патриотической акции «Дорога к обелиску»

Участники юнармейского отряда «Патриот» города Тюкалинска Омской области приняли участие во Всероссийской акции «Дорога к обелиску».

В рамках акции юные патриоты очистили территорию Мемориала Славы героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., посвященного павшим воинам-землякам. Юнармейцы очистили от снега мемориальные плиты с именами советских героев, а также привели в порядок территорию вокруг.

Всероссийская патриотическая акция «Дорога к обелиску» призвана привлечь молодых людей к сохранению памяти о подвигах защитников Отечества, увековечиванию имён погибших на воинских мемориалах, изучению исторического наследия страны.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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