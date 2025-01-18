18.01.2025 (16:30)

Юнармейцы Кузбасса области приняли участие в военно-спортивной игре «Девушки в погонах»

Участницы юнармейских отрядов города Новокузнецка Кемеровской области приняли участие в городской военно-патриотической игре «Девушки в погонах».

На базе дома культуры «Строитель» состоялись соревнования, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в которых приняли 19 команд юнармейских отрядов и военно-патриотических объединений. Девушки проявили себя в следующих дисциплинах: разборка и сборка автомата АК-74, снаряжение магазина автомата АК-74 патронами, защита от оружия массового поражения – надевание ОЗК, и других. Кроме того, участницы продемонстрировали навыки тактической медицины, физическую подготовку и выносливость, а также продемонстрировали свои знания истории Отечества.

В состав судейской коллегии вошли ветераны Вооруженных Сил РФ и участники специальной военной операции (СВО). Победителем игры стала команда девушек школы № 37, призерами стали команда девушек школы № 61 - 2 место и команда девушек лицея № 104- 3 место.

Победители и призёры в личном зачёте были награждены дипломами, а командам занявшие призовые места в общем зачёте были вручены кубки и памятные призы.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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