18.01.2025 (13:10)

Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Времевка в Донецкой Народной Республике



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Времевка в Донецкой Народной Республике

Воины-дальневосточники зачистили во Времевке от противника около 600 зданий и строений, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110 механизированной бригады ВСУ и установив Государственный флаг Российской Федерации на одном из зданий по улице Партизанская.

Залогом уверенного продвижения подразделений группировки войск «Восток» в агломерации Нескучное, Времевка стали грамотное управление, самоотверженность, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчётов артиллерии, fpv-дронов, беспилотной авиации.

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