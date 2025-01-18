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18.01.2025 (13:10)

Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Времевка в Донецкой Народной Республике

Воины-дальневосточники зачистили во Времевке от противника около 600 зданий и строений, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110 механизированной бригады ВСУ и установив Государственный флаг Российской Федерации на одном из зданий по улице Партизанская.

Залогом уверенного продвижения подразделений группировки войск «Восток» в агломерации Нескучное, Времевка стали грамотное управление, самоотверженность, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчётов артиллерии, fpv-дронов, беспилотной авиации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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