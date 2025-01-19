19.01.2025 (06:30)

Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил с концертом для военнослужащих группировки войск «Центр», находящихся на отдыхе в тыловом районе зоны СВО

Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступил с концертом для военнослужащих группировки войск «Центр», находящихся на отдыхе в тыловом районе зоны СВО.

На импровизированной сцене артисты исполнили концерт, основу музыкальной программы составили песни патриотической тематики, популярные отечественные хиты. Концерт длился более часа, военнослужащие просили исполнить многие песни на бис. Не обошлось и без игры на старорусском музыкальном инструменте - балалайке, особо любимым музыкальным инструментом военнослужащих группировки «Центр».

По окончанию концерта, военнослужащие поблагодарили артистов дружными аплодисментами, также артисты вокально инструментального ансамбля провели дружескую беседу с военнослужащими.

С начала специальной военной операции для военнослужащих проводятся концерты с участием приглашенных известных артистов, музыкантов и коллективов ансамблей военных округов. Основой целью таких выступлений является организация досуга военнослужащих и поддержание их боевого духа.

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