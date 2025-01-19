19.01.2025 (06:00)
Экипаж Су-34 ВКС России уничтожил личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области.
Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
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