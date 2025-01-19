19.01.2025 (05:30)

Специалисты тыла группировки войск «Запад» в одном из районов размещения подразделений в зоне проведения СВО в полевых условиях развернули современный хлебозавод для выпечки хлебобулочных изделий

Военнослужащие материально-технического обеспечения группировки войск «Запад» продолжают вести непрерывную работу по всестороннему обеспечению войск, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции.

В одном из районов размещения подразделений группировки специалисты тыла развернули современный хлебозавод и другие объекты МТО.

Все помещения снаружи незаметны.

Производство хлеба налажено на поток, который позволяет обеспечить хлебобулочными изделиями военнослужащих, как в тыловых районах, так и на передовой. Военные пекари данного хлебозавода каждый день выпекают более 100 буханок хлеба для обеспечения бесперебойного питания личного состава.

Для того чтобы бойцы чувствовали себя как дома, в полевом хлебозаводе есть все необходимое оборудование, которое предназначено для выпечки свежих буханок. Одна партия хлеба готовится около 40 минут. Рецепт хлеба прост: в начале в тестомесильной машине делается основа для будущего хлеба. После того, как тесто поднялось, его раскладывают по формам и отправляют в печь.

Помимо этого, военные повара готовят домашнюю пиццу, булочки, пироги и сладкие кулинарные изделия. Также военным поварам поступают специальные заказы из разных национальных кухонь.

Сама хлебопекарня располагается в защищенном блиндаже, что позволяет укрыть личный состав, задействованный на выпечке хлеба, от огневого воздействия противника.

В целом главная задача подразделений материально-технического обеспечения – не нарушать бесперебойных поставок. Когда у военнослужащих есть все необходимое – ничто не отвлекает от выполнения основных задач. А это сейчас самое главное. Именно поэтому снабжение – важное звено в армейской цепочке, а военнослужащие всегда готовы выполнить все поставленные командованием задачи.

Полевой тыл на первый взгляд может показаться суровым. Но всем необходимым, и даже больше, наши бойцы обеспечены.

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