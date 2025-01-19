19.01.2025 (05:00)

Расчеты станций и комплексов радиоэлектронной борьбы отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» успешно выполняют задачи по обнаружению и подавлению БпЛА и источников радиоизлучения ВСУ в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты станций и комплексов радиоэлектронной борьбы отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» успешно выполняют задачи по обнаружению и подавлению БпЛА и источников радиоизлучения ВСУ в приграничном районе Курской области

Части и подразделения РЭБ группировки войск «Север» принимают активное участие в специальной военной операции. Они выполняют задачи по нарушению работы, дезинформации, уничтожению вражеских систем связи и управления, а также РЛС и систем наведения. Для этого войска РЭБ группировки применяют самую современную аппаратуру.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» по выявлению и подавлению беспилотных летательных аппаратов ВСУ в приграничном районе Курской области.

Военнослужащие роты радиоэлектронной борьбы отдельной гвардейской мотострелковой бригады ежедневно предотвращают атаки беспилотных летательных аппаратов противника. В круглосуточном режиме используются различные станции и комплексы радиоэлектронного подавления и разведки, включая современные аппаратные комплексы.

Личный состав подразделения выполняет задачи по обнаружению БпЛА противника, летящих на малых и средних высотах, и передаёт онлайн-видеоданные о них на комплексы радиоэлектронной борьбы.

Оборудование может работать круглосуточно. Но бойцы группировки должны постоянно менять место дислокации, чтобы не попасть под удары противника.

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) - это форма ведения военных действий, предполагающая применение радиоизлучения для воздействия на радиоэлектронные компоненты систем управления, разведки и связи противника, а также защиту собственных систем от аналогичных действий.

В н.в. РЭБ является одним из основных видов оперативного (боевого) обеспечения боевых действий войск.

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