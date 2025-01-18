18.01.2025 (15:00)

Во Владивостоке специалисты филиала жилищно-коммунальной службы МО РФ отремонтировали 50 объектов в военных городках ТОФ

Жилищно-коммунальная служба №7 в городе Владивостоке филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по (ВМФ) в 2024 году провела текущий ремонт на 50-ти объектах военных городков Тихоокеанского флота (ТОФ).

Большинство ремонтных работ было направлено на оборудование и модернизацию противопожарных систем, а также на ремонт казарменно-жилищного фонда, теплового и водо-канализационного хозяйства.

Кроме текущего ремонта, специалисты ЖКС контролировали проведение капитального ремонта тепловых сетей, обеспечивающих Военно-морской клинический госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Данные работы по замене тепловых сетей и введение их в эксплуатацию проведены в летне-осенний период, до начала отопительного периода. Осознавая высокую значимость медицинского объекта, работы проводились в кротчайшие сроки с повышенным качеством. Всего отремонтировано около 1,5 км тепловых сетей госпиталя.

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