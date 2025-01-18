Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.01.2025 (14:00)

Штурманы Тихоокеанского флота посетили с экскурсией мультимедийный исторический парк

Лучшие военнослужащие штурманских подразделений кораблей, катеров и подводных лодок Тихоокеанского флота были приглашены на экскурсию в мультимедийный исторический парк Владивостока «Россия – моя история».

Выставка посвящена истории Отечества с древнейших времен до нынешних дней, которая неразрывно связана с армией и флотом. Военнослужащим Тихоокеанского флота рассказали об особой роли российских морских офицеров в изучении стран и народов Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, научных и географических исследованиях.

Организаторы мероприятия использовали современные формы информационных носителей: сенсорные экраны, интерактивные столы, проекторы и планшеты. Визуальные решения мультимедийных экспозиций созданы с применением анимации, видеоинфографики, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций.

По отзывам военных моряков выставка расширила их кругозор и позволила более глубже узнать историю нашего Отечества, в том числе и на Дальневосточных рубежах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Культура
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false