18.01.2025 (14:00)

Штурманы Тихоокеанского флота посетили с экскурсией мультимедийный исторический парк

Лучшие военнослужащие штурманских подразделений кораблей, катеров и подводных лодок Тихоокеанского флота были приглашены на экскурсию в мультимедийный исторический парк Владивостока «Россия – моя история».

Выставка посвящена истории Отечества с древнейших времен до нынешних дней, которая неразрывно связана с армией и флотом. Военнослужащим Тихоокеанского флота рассказали об особой роли российских морских офицеров в изучении стран и народов Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, научных и географических исследованиях.

Организаторы мероприятия использовали современные формы информационных носителей: сенсорные экраны, интерактивные столы, проекторы и планшеты. Визуальные решения мультимедийных экспозиций созданы с применением анимации, видеоинфографики, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций.

По отзывам военных моряков выставка расширила их кругозор и позволила более глубже узнать историю нашего Отечества, в том числе и на Дальневосточных рубежах.

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