18.01.2025 (13:00)

Заместитель командующего войсками ВВО по военно-политической работе генерал-лейтенант Роман Греков встретился с участниками СВО и их семьями в Чите

Заместитель командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) по военно-политической работе — начальник военно-политического управления, генерал-лейтенант Роман Греков, прибыл в Забайкальский край с рабочей поездкой. Он начал ее со встречи с военнослужащими – участниками специальной военной операции (СВО) и членами их семей в региональном отделении Фонда «Защитники Отечества».

Как отметил Роман Греков, участники СВО из Забайкалья — это те люди, которыми должен гордиться край. По их возвращении им необходимо оказать всю возможную помощь, в том числе помочь в трудоустройстве.

«Когда закончатся эти события, они вернутся домой, и мы очень надеемся, что они займут то место, которое им предназначено: в органах государственной власти, местного самоуправления, в производственном секторе. Это люди, достойные глубочайшего уважения, это гордость вашего края», — заявил Роман Греков.

Отдельно заместитель командующего войсками ВВО по военно-политической работе затронул тему создания общественных организаций и подчеркнул, что это нужно делать как можно быстрее. Круг задач таких организаций, по словам Романа Грекова, большой — от социальных до патриотических.

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