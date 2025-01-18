18.01.2025 (12:00)

В учебных центрах ВВО началась подготовка водителей категории С, Д, Е

Курс обучения по категории «С», «Д», «Е» начался на автодромах Восточного военного округа в Хабаровском и Забайкальском краях. В ходе мероприятия с военными водителями будут проведены теоритические занятия по изучению технических характеристик автотехники, прицепов и тралов, а также требований безопасности при ее эксплуатации.

Водители на автомобилях Урал, КамАЗ с прицепами отрабатывают навыки практические навыки управления на автодромах. Масса автомобилей с прицепами увеличивается вдвое и меняет инерционные характеристики состава, становится сложнее трогаться и тормозить.

Управление прицепом в корне отличается от вождения одиночного авто. Езда усложняется необходимостью контролировать положение прицепа. На скользкой дороге он может начать раскачиваться. Справиться с ним без должной подготовки будет сложно. Для езды с прицепом организованно дополнительное обучение.

Кроме того, обучение пройдут водители категории «Д» на автобусах ПАЗ, в ходе занятий военнослужащим будут доведены особенности перевозки людей по дорогам общего пользования и грунтовым трассам.

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