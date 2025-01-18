18.01.2025 (11:00)
Молодое пополнение роты почетного караула общевойсковой армии ВВО в Забайкалье осваивает азы строевой подготовки
С личным составом молодого пополнения роты почетного караула общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском каре в рамках курса подготовки проводятся ежедневные занятия по строевой подготовке.
В ходе занятий военнослужащие отрабатывают строевые приемы при выносе Государственного флага Российской Федерации и Знамя Победы, приемы с оружием и без него. Подготовка проводится одиночно и в составе подразделения. Военнослужащие также тренируют подъём и постановку ноги, синхронное выполнение строевых приёмов, равнение при движении.
Кроме того, занятия на территории воинской части организованы с применением специальных тренажёрных средств, позволяющих добиться высоких результатов в строевой выучке.
Особая строевая подготовка необходима, так как в ходе несения службы военнослужащие роты почетного караула испытывают большие физические нагрузки – за год службы каждый военнослужащий подразделения проходит строевым шагом около 3 тысяч метров.