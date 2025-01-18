18.01.2025 (10:00)

Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения ВВО отметили 93-летнюю годовщину со Дня образования

В Уссурийске военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО) отметили 93-летнюю годовщину со Дня образования.

На торжестве присутствовали личный состав соединения и ветераны, гражданский персонал, а также председатель и депутат Думы Уссурийского городского округа.

Депутат вручил награды военнослужащим за многолетнюю безупречную службу, верность долгу и эффективное решение поставленных задач.

Стоит отметить, что, славная история соединения МТО ВВО началась 17 января 1932 года, когда для обеспечения обороноспособности страны, на Дальневосточных рубежах началось усиление технического оснащения Вооруженных Сил Советского союза. В то время военно-политическая обстановка в Дальневосточном регионе была крайне сложной и напряженной. Япония неоднократно предпринимала попытки провокаций на границе, в связи с чем ею 29 июля 1938 года был развязан конфликт против СССР у озера Хасан. Военнослужащие 47-го склада в составе войск Дальневосточного фронта принимали участие в защите рубежей своей Родины. За участие в боевых действиях на озере Хасан весь личный состав 47-го артиллерийского склада вооружения был поощрен Командующим Дальневосточного фронта маршалом Советского Союза В.К. Блюхером благодарностью, а участники боевых операций награждены специальным знаком «Участник Хасанских боев».

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