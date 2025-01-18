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18.01.2025 (09:00)

Уссурийские десантники показали трофеи, захваченные в приграничных районах Курской области

Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ показали захваченное в ходе боев в приграничных районах Курской области трофейное вооружение (7,62-мм пулемет М240 производства США) и процесс восстановления трофейного БМП-2 ВСУ.

В ходе ведения активных боевых действий уссурийскими десантниками противник теряет бдительность и несет серьезные потери личного состава и техники, бросает позиции и оставляет западное вооружение. В ходе одного из боев на Курском направлении десантники из Приморья захватили боевую машину пехоты БМП-2, в которой находился неисправный 7,62-мм пулемет М240 американского производства, который после проведения ремонта был приведен в исправное состояние. Также была отремонтирована и поставлена на ход трофейная БМП-2.

Подразделения Воздушно-десантных войск продолжают планомерно вести наступление в своих зонах ответственности, благодаря чему освобождать захваченные националистами территории удается еще быстрее.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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