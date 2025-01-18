18.01.2025 (08:30)

Артиллеристы мотострелкового полка группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж с личным составом ВСУ в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы мотострелкового полка группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж с личным составом ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области артиллеристы мотострелкового полка 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж с личным составом и пикап ВСУ.

По данным объективного контроля, расчет 152-мм орудия Д-20 поразил до пяти боевиков ВСУ, находившихся в блиндаже.

Операторы дронов постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности дивизиона, выявляя различные цели — от укрытий противника до транспортных средств и различных дронов, в том числе доставляющих неонацистам провиант и медицинские препараты.

Все данные оперативно передаются на пункт управления, откуда цели распределяются расчетам орудий, а также корректируется их работа.

«Это был блиндаж противника с численностью до пяти человек, был также замечен автотранспорт противника, это был пикап. Было нанесено огневое поражение и блиндаж был уничтожен. Без связи нет управления, то есть работа очень важна, нужно выполнять все быстро, четко отдавать все указания, координаты. После того, как «птички» увидели точку, передают нам координаты. В течение буквально полутора минут мы уже наносим огневое поражение противнику», — рассказал о своей работе старший радиотелефонист с позывным «Гусар».

За время проведения специальной военной операции расчеты орудий этого дивизиона уничтожили не один десяток целей.

Расчеты постоянно совершенствуют свое мастерство, с ними проводятся различные занятия, особое внимание при этом уделяется противодействию дронам.

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