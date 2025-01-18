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18.01.2025 (08:00)

Военнослужащие группировки войск «Восток» ежедневно осуществляют работы по восстановлению поврежденной военной техники в зоне СВО

Военнослужащие ремонтной роты из Бурятии группировки войск «Восток» ежедневно выполняют задачи по ремонту, обслуживанию и модернизации вооружения и военной техники.

В полевой мастерской специалисты проводят капитальный ремонт двигателей автомобильной и бронированной техники с заменой неисправных частей. На ремонт двигателя у военнослужащих уходит не более трех суток, и по итогу работ техника возвращается в строй. Если же неисправность невозможно устранить на месте, технику отправляют в тыл — в промышленные мастерские.

В ремонтной роте не только восстанавливают поврежденную в бою технику, но и устанавливают бронепластины, наваривают дополнительную защиту в виде металлических решеток и цепей.

Также есть и выездные бригады. Они могут быстро добраться с необходимым инструментом на передовую, если требуется серьезный ремонт или эвакуация машины.

За время спецоперации военные ремонтники накопили огромный опыт и могут устранить почти любую поломку.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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