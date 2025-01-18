18.01.2025 (08:00)

Военнослужащие группировки войск «Восток» ежедневно осуществляют работы по восстановлению поврежденной военной техники в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие группировки войск «Восток» ежедневно осуществляют работы по восстановлению поврежденной военной техники в зоне СВО

Военнослужащие ремонтной роты из Бурятии группировки войск «Восток» ежедневно выполняют задачи по ремонту, обслуживанию и модернизации вооружения и военной техники.

В полевой мастерской специалисты проводят капитальный ремонт двигателей автомобильной и бронированной техники с заменой неисправных частей. На ремонт двигателя у военнослужащих уходит не более трех суток, и по итогу работ техника возвращается в строй. Если же неисправность невозможно устранить на месте, технику отправляют в тыл — в промышленные мастерские.

В ремонтной роте не только восстанавливают поврежденную в бою технику, но и устанавливают бронепластины, наваривают дополнительную защиту в виде металлических решеток и цепей.

Также есть и выездные бригады. Они могут быстро добраться с необходимым инструментом на передовую, если требуется серьезный ремонт или эвакуация машины.

За время спецоперации военные ремонтники накопили огромный опыт и могут устранить почти любую поломку.

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