18.01.2025 (08:00)
Военнослужащие группировки войск «Восток» ежедневно осуществляют работы по восстановлению поврежденной военной техники в зоне СВО
Военнослужащие ремонтной роты из Бурятии группировки войск «Восток» ежедневно выполняют задачи по ремонту, обслуживанию и модернизации вооружения и военной техники.
В полевой мастерской специалисты проводят капитальный ремонт двигателей автомобильной и бронированной техники с заменой неисправных частей. На ремонт двигателя у военнослужащих уходит не более трех суток, и по итогу работ техника возвращается в строй. Если же неисправность невозможно устранить на месте, технику отправляют в тыл — в промышленные мастерские.
В ремонтной роте не только восстанавливают поврежденную в бою технику, но и устанавливают бронепластины, наваривают дополнительную защиту в виде металлических решеток и цепей.
Также есть и выездные бригады. Они могут быстро добраться с необходимым инструментом на передовую, если требуется серьезный ремонт или эвакуация машины.
За время спецоперации военные ремонтники накопили огромный опыт и могут устранить почти любую поломку.