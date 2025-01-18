18.01.2025 (07:30)

Военнослужащим мотострелкового полка Южной группировки войск вручили государственные и ведомственные награды



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащим мотострелкового полка Южной группировки войск вручили государственные и ведомственные награды

В одном из тыловых районов зоны проведения специальной военной операции в Донецкой Народной Республике состоялась церемония награждения личного состава мотострелкового полка Южной группировки войск государственными и ведомственными наградами.

За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил представитель командования общевойсковой армии. Личный состав полка был награжден государственными медалями «За храбрость» II степени и ведомственными медалями «За воинскую доблесть» I и II степени.

«Был награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени за добросовестное несение службы. Моя задача состоит в том — целостность радиосвязи, также целостность проводной связи, исправность ее. Служу получается три года. Отслужил срочную службу, пошел на контракт служить. Приходилось, скажем так, прокладывать связь. Связь бывает радио, прокладывал полевую, полевой вид связи был. Как всем известно, есть дроны, летают над головой постоянно, также прилеты. В таких условиях приходится практически постоянно заниматься своей работой», — поделился военнослужащий с позывным «Салават».

В ходе специальной военной операции множество военнослужащих общевойсковой гвардейской армии были удостоены высоких государственных и ведомственных наград за проявленные мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач.

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