17.01.2025 (22:45)

Военнослужащие ЦВО сорвали нападение условного противника на военные объекты в Челябинской области

Военнослужащие гвардейского танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тренировки по противодействию терроризму сорвали нападение условного противника на военные объекты в Челябинской области.

По замыслу тренировки дежурной смене поступил сигнал о приближающемся к контрольно-пропускному пункту незаконном вооруженном формировании с целью проникновения и захвата режимных объектов. При поддержке бронетранспортера БТР-82А к месту происшествия незамедлительно выдвинулась группа антитеррора. По прибытии военнослужащие заняли оборону, окружили и уничтожили «противника».

Саперы обследовали территорию на предмет минирования. Найденные предметы, которые конструктивно похожи на самодельные взрывные устройства, были извлечены и уничтожены безопасным способом. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты с помощью войскового прибора химической разведки провели исследование местности на предмет заражения. Санинструкторы отработали порядок оказания первой медицинской помощи и эвакуацию раненого военнослужащего в медицинское учреждение.

Антитеррористическая защищенность режимных и военных объектов ЦВО является одной из приоритетных задач. Занятия и тренировки по противодействию терроризму проходят в соединениях и воинских частях на регулярной основе. Особое внимание уделяется оперативности, слаженности действий военнослужащих, умению личного состава ориентироваться в экстремальных условиях и оперативно принимать взвешенные решения, знанию и умению применять средства наблюдения, связи, разведки, военной и специальной техники, задействованной для решения задач по антитеррористической защищенности.

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