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17.01.2025 (22:15)

Цирковое шоу Гии Эрадзе для участников СВО состоялось в военном госпитале Самары

Артисты Росгосцирка и продюсерского центра Королевский цирк Гии Эрадзе выступили для участников специальной военной операции, находящихся на лечении в военном госпитале Самары.

Перед военнослужащими с концертной программой выступили яркие сказочные персонажи, клоуны и буффы, акробаты и эквилибристы, жонглеры и дрессированные животные. Также в программе выступления был показан грандиозный «Королевский балет». На концерте также присутствовал медицинский персонал 426-го военного госпиталя.

«Сегодня важно оказать нашим героям СВО всестороннюю поддержку. Искусство — настоящее лекарство для души, способное пробудить в человеке веру в прекрасное, доброту и любовь, поднять боевой дух и восполнить силы» — поделились артисты.

Мероприятие было организовано творческим коллективом Дома офицеров Самарского гарнизона. Культурно-художественную поддержку участников специальной военной операции данный коллектив оказывает на постоянной основе.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Культура
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