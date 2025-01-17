17.01.2025 (21:15)

В объединении противовоздушной обороны проведены тренировки по боевому слаживанию расчетов разведывательно-информационного центра командного пункта

В объединении противовоздушной обороны были проведены тренировки по поддержанию слаженности боевых расчетов разведывательно-информационного центра командного пункта.

Целью проводимых мероприятий является повышение качества боевого дежурства по ПВО, поддержание боевой готовности воинских частей и подразделений, укрепление воинской дисциплины, совершенствование выучки личного состава.

Разведывательно-информационный центр осуществляет сбор, обобщение и отображение данных о воздушной обстановке, прогнозирует вероятный характер действий воздушного противника, выдает информацию о нем своим войскам (силам), ведет контроль за соблюдением правил использования воздушного пространства.

Такие тренировки, как показывает опыт их проведения, способствуют повышению уровня выучки специалистов и слаженности боевых расчетов, обобщению и внедрению передового опыта организации и несения боевого дежурства по ПВО.

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