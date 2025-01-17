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17.01.2025 (20:15)

Состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем Министра обороны и поддержки Вооруженных Сил Исламской Республики Иран Сейедом Хамзе Каландари

Состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем Министра обороны и поддержки Вооруженных Сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Сейедом Хамзе Каландари.

В ходе переговоров проведена «сверка часов» по актуальным вопросам региональной и международной безопасности, борьбы с терроризмом, а также развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Стороны отметили высокую динамику и многоплановость российско-иранских отношений в военной области, а также выразили приверженность к их дальнейшему углублению.

Встреча прошла в обстановке дружбы и доверия, а также подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее развитие стратегического сотрудничества между Москвой и Тегераном.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность , Антитеррор
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