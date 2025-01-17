17.01.2025 (22:30)

Российские мотострелки уничтожили условное НВФ в горах Таджикистана

Военнослужащие 201-й военной базы, входе комплексных занятий по боевой подготовке отработали блокирование и уничтожение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

При выполнении огневых задач военнослужащие отработали скрытное перемещение в горной местности, блокировку «противника» в горном ущелье и его уничтожение. Управление действиями огневых групп осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Штурмовые группы отработали приемы армейской тактической стрельбы, пулеметчики – прикрытие групп, минометные расчеты – уничтожение живой силы и легкобронированной техники условного противника. Группа по противодействию легкобронированной технике во взаимодействии со штурмовыми группами осуществила уничтожение техники «противника» огнем из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

Экипажи бронетранспортеров БТР-82А поразили цели огнем из 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм танковых пулеметов Калашникова (ПКТ).

В завершении занятия военнослужащие отработали оказание первой помощи и эвакуацию раненых.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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