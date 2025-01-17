17.01.2025 (21:30)

В учебном центре военной полиции стартовала переподготовка военнослужащих с учетом опыта СВО

В учебном центре военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации стартовала профессиональная переподготовка военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в органах и подразделениях военной полиции.

К обучению приступили военнослужащие военной полиции военных округов, а также Воздушно-десантных войск, 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации и Военной комендатуры г. Москвы.

Стражи правопорядка приобретут навыки практических действий при несении службы в патруле, в составе караула по охране гауптвахты, при выполнении задач по охране и конвоированию задержанных, изучат основы несения службы на контрольно-пропускном пункте (сторожевой заставе) и правовые аспекты организации и деятельности военной полиции.

Программа профессиональной переподготовки, скорректированная с учетом опыта специальной военной операции, предусматривает прохождение курса специальной подготовки, направленного на умение действовать в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной техники, а также оказывать первую помощь пострадавшим.

Завершится обучение сдачей финальных испытаний, после чего военнослужащие будут направлены в свои подразделения для выполнения задач.

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