Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.01.2025 (21:30)

В учебном центре военной полиции стартовала переподготовка военнослужащих с учетом опыта СВО

В учебном центре военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации стартовала профессиональная переподготовка военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в органах и подразделениях военной полиции.

К обучению приступили военнослужащие военной полиции военных округов, а также Воздушно-десантных войск, 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации и Военной комендатуры г. Москвы.

Стражи правопорядка приобретут навыки практических действий при несении службы в патруле, в составе караула по охране гауптвахты, при выполнении задач по охране и конвоированию задержанных, изучат основы несения службы на контрольно-пропускном пункте (сторожевой заставе) и правовые аспекты организации и деятельности военной полиции.

Программа профессиональной переподготовки, скорректированная с учетом опыта специальной военной операции, предусматривает прохождение курса специальной подготовки, направленного на умение действовать в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной техники, а также оказывать первую помощь пострадавшим.

Завершится обучение сдачей финальных испытаний, после чего военнослужащие будут направлены в свои подразделения для выполнения задач.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военная полиция , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false