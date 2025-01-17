17.01.2025 (15:10)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (с 11 по 17 января 2025 г.)

С 11 по 17 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского ВПК, склады вооружения, база горючего и инфраструктура военных аэродромов.

Кроме того, поражались цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

В результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

В течение недели на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

В зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2225 военнослужащих, десять танков, 71 боевая бронированная машина. Уничтожены 70 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства.

Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Калиново Харьковской Области и Терны Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Противник потерял до 3300 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, в том числе шесть бронетранспортеров М113 производства США и бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства. Уничтожены 72 автомобиля, 44 орудия полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО, девять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух мотопехотных, двух штурмовых, пехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1655 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, 31 автомобиль, 20 орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-мм американские гаубицы М777. Уничтожены семь складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение подразделениям восьми механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3770 военнослужащих, шесть танков, из них три танка «Leopard» производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортеров М113, боевая машина пехоты «Bradley» и два бронеавтомобиля «MaxxPro» производства США, бронетранспортер VAB производства Франции и боевая бронированная машина «Cobra II» турецкого производства. Уничтожены 27 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Противник потерял свыше 1445 военнослужащих, четыре танка, семь боевых бронированных машин, в том числе боевую бронированную машину HMMWV и бронетранспортер «Stryker» производства США, 48 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны.

ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, боевую бронированную машину, 49 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Вчера 16 января с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США.

В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет.

Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара.

За неделю средствами противовоздушной обороны всего сбиты 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, семь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 48 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 747 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40643 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20650 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20742 орудия полевой артиллерии и минометов, 30433 единицы специальной военной автомобильной техники.

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