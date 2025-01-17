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17.01.2025 (20:30)

Юнармейцы Кузбасса приняли участие в соревнованиях на кубок «Во славу Отечества»

Участники юнармейского движения города Анжеро-Судженска Кемеровской области приняли участие в военно-спортивных соревнованиях на кубок «Во славу Отечества».

Соревнования состоялись на территории школы №8, и в них приняли участие 19 юнармейских отрядов. Юные патриоты проявили свои навыки в таких дисциплинах, как прохождение полосы препятствий, разминирование объекта, оказание первой медицинской помощи и транспортировка пострадавшего, разборка и сборка автомата, метание гранат. Также юнармейцы соревновались в интеллектуальных конкурсах «Юнармия» и «Общевойсковая грамотность».

Основными организаторами и судьями мероприятия выступили ветераны боевых действий и участники локальных конфликтов ветеранской организации «Боевое братство» и местного отделения военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

По окончании соревнований все участники были награждены памятными призами, а победители – медалями и кубками.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия , Соревнования
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