17.01.2025 (19:30)

Атаку условного противника на воинскую часть отразили военнослужащие ЦВО в ходе тренировки по антитеррору в Алтайском крае

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку условного противника на контрольно-пропускной пункт (КПП) воинской части в ходе тренировки по антитеррору в Алтайском крае.

Получив сигнал о нападении условных террористов, военнослужащие прибыли на место, блокировали прорвавшегося на КПП «противника» и, отрезав подход его подкрепления, уничтожили основной состав его группы огнем из стрелкового оружия, после чего окружили и захватили оставшиеся силы бандгруппы при попытке к отступлению.

В ходе тренировки были отработаны задачи по скрытному передвижению и организации взаимодействия между военнослужащими внутри группы, а также эвакуации условно раненых. Кроме этого, был отработан вопрос взаимодействия с дежурными силами суточного наряда.

Всего в практических действиях приняли участие около 50 военнослужащих. При проведении мероприятия боевой подготовки использовались различные средства имитации, в том числе взрывпакеты, дымовые шашки, холостые боеприпасы.

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